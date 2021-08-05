Из Уханя в Ташкент отправился первый грузовой поезд

28 июля первый грузовой поезд отправился из города Ухань, административного центра провинции Хубэй в Центральном Китае, в Ташкент, столицу Узбекистана, перелает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Поезд проследует через железнодорожный КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и прибудет в пункт назначения через 12 дней.

Состав везет детские коляски, хлопчатобумажную пряжу, крем для обуви, бытовую технику, комплектующие для кондиционеров, ткань и другие потребительские товары общим весом более 600 тонн.

Как сообщил сотрудник логистической компании China Railway Modern Logistics Technology Co., Ltd, в Узбекистане, где развито производство сельскохозяйственных культур и добыча полезных ископаемых, отмечается высокий спрос на потребительские товары.

Запуск данного прямого сообщения обусловлен сильной промышленной взаимодополняемостью между Китаем и Узбекистаном, и оно, несомненно, поможет предприятиям сократить транспортные расходы и сроки доставки грузов.