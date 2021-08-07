Китай будет основным бенефициаром узбекско-туркменского проекта по выходу на новые рынки через Южный Кавказ – американский эксперт

Транспорт 7 августа 2021 21:01 (UTC+04:00)
Китай будет основным бенефициаром узбекско-туркменского проекта по выходу на новые рынки через Южный Кавказ – американский эксперт

БАКУ/Trend/ - Если реализация узбекско-туркменского проекта по выходу на новые рынки через транспортные коридоры Южной Азии и Южного Кавказа будет продолжена, то Китай станет основным бенефициаром, сказал Trend американский аналитик, писатель и обозреватель Пол Гобл.

По его мнению, если проект будет реализован, то прикаспийские страны, скорее всего, окажутся в проигрыше, хотя прогнозируемый объем торговли позволит в основном компенсировать потери, поскольку Китай и другие страны захотят сохранить как можно больше открытых возможностей.

"Вполне возможно, что узбекско-туркменский проект по выходу на новые рынки через транспортные коридоры Южной Азии и Южного Кавказа будет продолжен, хотя вопрос о финансировании все еще остается открытым", – сказал Гобл.

Отметим, что 6 августа 2021 года в Национальной туристической зоне "Аваза" Туркменистана состоялась Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

В рамках визита между президентами Узбекистана и Туркменистана состоялась встреча, где стороны обсудили перспективы развития транспортно-логистической инфраструктуры и возможности выхода на новые рынки через транспортные коридоры Южной Азии и Южного Кавказа.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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