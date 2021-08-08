Азербайджан и Грузия – ключевые транзитные страны на пути из Азии в Европу

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Грузия – ключевые транзитные страны на пути из регионов Среднего Востока и Центральной Азии в Европу и в обратном направлении.

Об этом сказал Trend председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии, политолог Али Бабаев, комментируя факт обсуждения между президентами Туркменистана и Узбекистана перспектив развития транспортно - логистической инфраструктуры, выхода на новые рынки через транспортные коридоры Южной Азии и Южного Кавказа.

Чем быстрее будет реализовано Ашхабадское соглашение, подписанное между Ираном, Оманом, Туркменистаном и Узбекистаном, к которому уже присоединились Казахстан, Пакистан и Индия, тем лучше это будет для Грузии и Азербайджана, отметил эксперт.

По его словам, через территорию Грузии проходит самый оптимальный маршрут для всех участников соглашения.

Эксперт считает, что Грузия должна присоединиться к Ашхабадскому соглашению, организовать полноценное функционирование транзитного коридора и стать его ключевым участником.

"Транзитные транспортные магистрали через Грузию уже существуют – это, прежде всего, железная дорога Баку-Тбилиси - Карс. Есть также возможность перевозить грузы к грузинским черноморским портам: Батуми, Поти, а в перспективе – Анаклия", - сказал Бабаев.

По его словам, инфраструктура на территории Грузии может быть задействована для того, чтобы полностью реализовать экономические интересы всех стран-участниц Ашхабадского соглашения.

"Разумеется, для самой экономики Грузии это будут дополнительные поступления от транзита", - сказал Бабаев.

По его мнению, Азербайджан и Грузия идеально подходят для того, чтобы стать ключевыми странами в мультимодальных перевозках грузов из Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Ирана, Пакистана и Индии в Европу.

"В грузинских портах экономически выгоднее всего перегружать товары, доставленные сухопутным путем, и дальше транспортировать их в страны Европы и Средиземноморья уже по морю. Транзитный маршрут из стран-участниц Ашхабадского соглашения через Грузию в перспективе актуализирует вопрос о расширении мощностей грузинских портов", - сказал Бабаев.

По его словам, а это означает новые инвестиции в инфраструктуру Грузии, открытие рабочих мест и развитие грузинской экономки.

Напомним, что шестого президенты Туркменистан и Узбекистан обсудили перспективы развития транспортно - логистической инфраструктуры, выхода на новые рынки через транспортные коридоры Южной Азии и Южного Кавказа.

Этот вопрос был рассмотрен в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Помимо этого стороны обсудили вопрос создания международного транспортного и транзитного коридора в соответствии с Ашхабадским соглашением.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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