Иорданская авиакомпания возобновляет полеты в Грузию

БАКУ /Trend/ - Иорданская авиакомпания Fly Jordan (Solitaire Air) возобновит полеты в Грузию с 12 августа этого года.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно заявке, поданной в Агентство гражданской авиации Грузии, авиакомпания будет выполнять несколько чартерных рейсов по маршруту Амман-Батуми-Амман.

Рейсы будут выполняться каждый четверг с 12 августа по 30 сентября на самолетах Boeing 737.

Отметим, что Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии 9 августа этого года предоставило компании Fly Jordan разрешение на выполнение рейсов в страну. Иорданская чартерная авиакомпания начала осуществлять полеты в Грузию в 2017 году.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)