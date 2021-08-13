Азербайджан увеличил импорт автомобилей на треть
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В Азербайджане сборы по добровольному страхованию имущества от огня и других рисков выросли наполовину
PASHA Life и Израильско-Азербайджанская торгово-промышленная палата подписали Соглашение о сотрудничестве по реализации будущих совместных инициатив
Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу – Минобороны
С сентября в Грузии некоторые учреждения могут допускать только вакцинированных граждан или граждан с отрицательным результатом теста
Армения должна отказаться от деструктивной позиции в вопросе определения границ – азербайджанский депутат
Подразделения МЧС Азербайджана продолжают борьбу с лесными пожарами в Турции и в ночное время (ФОТО/ВИДЕО)
Определен размер денежного вознаграждения Национального олимпийского комитета Азербайджана для призеров Олимпиады в Токио и их тренеров
Вакцинация от COVID-19 не рекомендуется больным с острой почечной недостаточностью - азербайджанский врач
В I полугодии 2021 г. экспорт ненефтяной продукции Азербайджана в Италию превысил 35% от всего объема
Ряд принявших участие в Олимпиаде в Токио азербайджанских спортсменов и их тренеры награждены орденами и медалями