Грузинская авиакомпания начинает совершать рейсы в Польшу
БАКУ /Trend/ - Грузинская авиакомпания Myway Airlines совершит несколько чартерных рейсов в Польшу.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Регулярные рейсы по линии Тбилиси – Варшава – Тбилиси начнут выполняться с 14 августа этого года.
Согласно заявке, поданной Myway Airlines в Агентство гражданской авиации Грузии, рейсы между Тбилиси и Варшавой будут совершаться один раз в неделю по субботам с 14 августа по 4 сентября. Кроме того, 23 августа будет осуществлен дополнительный рейс самолетом Boeing 737.
Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии выдало авиакомпании разрешение на работу в этом направлении 12 августа этого года.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)
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