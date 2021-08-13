Грузинская авиакомпания начинает совершать рейсы в Польшу

БАКУ /Trend/ - Грузинская авиакомпания Myway Airlines совершит несколько чартерных рейсов в Польшу.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Регулярные рейсы по линии Тбилиси – Варшава – Тбилиси начнут выполняться с 14 августа этого года.



Согласно заявке, поданной Myway Airlines в Агентство гражданской авиации Грузии, рейсы между Тбилиси и Варшавой будут совершаться один раз в неделю по субботам с 14 августа по 4 сентября. Кроме того, 23 августа будет осуществлен дополнительный рейс самолетом Boeing 737.



Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии выдало авиакомпании разрешение на работу в этом направлении 12 августа этого года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)