Из Афганистана эвакуированы 6 граждан Грузии
БАКУ /Trend/ - Шесть граждан Грузии, которые работали по контракту в американских компаниях в Афганистане, были эвакуированы из Кабула на венгерском самолете.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Грузии.
Ведомство отмечает, что их эвакуация стала итогом активной работы Грузии с венгерской стороной.
После последних событий в Кабуле оставались 23 гражданина Грузии, работающие в частных компаниях.
МИД Грузии подчеркивает, что вместе с администрацией премьер-министра продолжает активную работу по вопросу эвакуации грузинских специалистов из Кабула.
Также в Тбилиси ожидают разрешения на отправку в Кабул гражданского самолета.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
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