Из Афганистана эвакуированы 6 граждан Грузии

Транспорт 18 августа 2021 10:47 (UTC+04:00)
Из Афганистана эвакуированы 6 граждан Грузии

БАКУ /Trend/ - Шесть граждан Грузии, которые работали по контракту в американских компаниях в Афганистане, были эвакуированы из Кабула на венгерском самолете.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Грузии.

Ведомство отмечает, что их эвакуация стала итогом активной работы Грузии с венгерской стороной.

После последних событий в Кабуле оставались 23 гражданина Грузии, работающие в частных компаниях.

МИД Грузии подчеркивает, что вместе с администрацией премьер-министра продолжает активную работу по вопросу эвакуации грузинских специалистов из Кабула.

Также в Тбилиси ожидают разрешения на отправку в Кабул гражданского самолета.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@Mila61979356

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