Джахангир Аскеров: «AZANS – гарант безопасности воздушного движения» (ФОТО/ВИДЕО)

Транспорт 19 августа 2021 10:56 (UTC+04:00)
Джахангир Аскеров: «AZANS – гарант безопасности воздушного движения» (ФОТО/ВИДЕО)

Ведущие специалисты Управления воздушным движением «Азераэронавигация» при ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZANS) - одни из гарантов благополучного исхода каждого полета в воздушном пространстве нашей страны. В этом году AZANS исполнилось 25 лет.

За четверть века пройден серьезный путь: от основания предприятия в 1996 году до его становления и модернизации через переподготовку и повышение профессиональной квалификации сотрудников, внедрение международных стандартов в области аэронавигации и современных инновационных технологий.

О становлении AZANS, переменах, перспективах развития, реализованных проектах, впечатляющих будущих планах, а также о процессе восстановления аэронавигационного обслуживания над освобожденным Карабахом рассказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

- Поздравляем Вас и весь коллектив «Азераэронавигации» со знаменательной датой, желаем дальнейших успехов. Сегодня хотелось бы поговорить об основной функции «Азераэронавигации»…

- Спасибо большое. С тех пор, как авиаперелеты приобрели массовый характер, возникла необходимость в определении правил выполнения полетов. С ростом их интенсивности образовалась единая система управления воздушным движением (УВД). От ее надежности и зависит безопасность полетов. Ведь, это только на первый взгляд кажется, что в небе пусто, на деле воздушное пространство очень сложный механизм.

В аэронавигационном обслуживании задействовано множество различных специалистов. На протяжении четверти века УВД «Азераэронавигация» выполняет жизненно-важную функцию, она надежно обеспечивает организацию и безопасность полетов воздушных судов, соответственно, и пассажиров.

Об обеспечении безопасности полетов нашей службой на высоком уровне свидетельствуют и последние результаты аудитов уважаемой в мире Международной организации гражданской авиации – ИКАО, членом которой является и Азербайджан. Организация устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения полетов, авиационной безопасности, эффективности, пропускной способности и защиты окружающей среды.

- Расскажите немного об истории создания единой аэронавигационной службы в Азербайджане. Что было сделано в этом направлении, какие задачи по ее дальнейшему развитию поставлены перед вами на ближайшую перспективу?

- После обретения Азербайджаном независимости страна взяла на себя обязательства по предоставлению аэронавигационного обслуживания в своем воздушном пространстве. Сохранившаяся со времен Советского Союза система аэронавигации никак не соответствовала международным требованиям авиационного сообщества. Встала серьезная задача создания, развития, а главное эксплуатации современной аэронавигационной системы.

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев с первых дней формирования гражданской авиации независимого Азербайджана проявлял особую заботу к этой сфере, указывая на необходимость создания высококачественного аэронавигационного обслуживания для развития гражданской авиации. Гейдар Алиев завещал нам – авиаторам - следующее: «Самая важная задача «Азербайджан Хава Йоллары» - это обеспечение безопасности полетов». Этот наказ – главная доктрина «Азербайджанских Авиалиний». И Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня продолжает уделять большое внимание развитию и укреплению гражданской авиации страны.

В 1996 году в составе AZAL (в то время Госконцерн AZAL) было сформировано предприятие аэронавигационного обслуживания «Азераэронавигация» (AZANS). В течение 25 лет аэронавигация развивалась, вслед за технологическим прогрессом модернизировалось его содержание в соответствии с рекомендациями ИКАО.

Сегодня стабильная деятельность и уверенное развитие AZANS увеличивает заинтересованность зарубежных авиакомпаний в воздушном пространстве Азербайджана. За четверть века нам удалось повысить эффективность использования воздушного пространства страны и его привлекательность для иностранных пользователей. В общий список пользователей услуг AZANS, осуществлявших регулярные рейсы через воздушное пространство страны, входит более 120 крупных авиакомпаний.

Введение пятой и седьмой степеней свободы в международных аэропортах Азербайджана в будущем даст позитивный импульс повышению интенсивности полетов в воздушном пространстве над Азербайджаном. Это также положительно скажется на реализации транзитного потенциала нашей страны. Задача наземных служб, в том числе и AZANS, в этой связи – обеспечение безопасности и регулярности полетов.

Через воздушное пространство Азербайджана проходят десятки международных воздушных трасс, соединяющие аэропорты различных стран и континентов. Обслуживание ведется на воздушных трассах, общей протяженностью около 12 000 километров. Зона ответственности УВД составляет около 165 400 квадратных километров. Авиационная безопасность полетов обеспечивается во всем воздушном пространстве, 7 аэропортах, 6 вертодромах и более 100 вертолетных площадках нашей страны.

- Залогом успешной работы аэронавигационной службы является надежное управление воздушными потоками. Какие меры предпринимаются для его обеспечения?

- Реализуя политику, проводимую Президентом Ильхамом Алиевым, «Азераэронавигация» ставит своей целью полномасштабное использование выгодного географического расположения Азербайджана как транзитного государства. Для эффективной организации/привлечения потоков воздушного движения с целью оптимизации использования воздушного пространства в регионе был создан Центр эффективности использования воздушного пространства, стратегии и развития Азербайджана (ASEC).

Его открытие важно для развития сети воздушных трасс – из года в год растет интенсивность воздушного движения над просторами страны. Центр позволяет увеличить пропускную способность воздушного пространства страны, удовлетворяет авиакомпании в аэронавигационном обслуживании и использовании воздушного пространства, а также снижает их экономические потери и влияние на экологию.

- Как происходит взаимодействие УВД «Азераэронавигация» с международными организациями, действующими в этой области?

- Конструктивное сотрудничество в авиации важно как способ достижения долгосрочных целей гражданской авиации, глобального бесшовного воздушного пространства и приобретения авиационного опыта.

AZANS использует все ресурсы двухстороннего и регионального сотрудничества, а также активно взаимодействует с международными организациями ИКАО, ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта – прим. ред.) и ЕВРОКОНТРОЛЬ (Европейская организация по безопасности воздушной навигации – прим. ред.), CANSO (Международная организация провайдеров аэронавигационного обеспечения) и многими другими международными структурами в ряде ключевых областей.

Наша страна играет роль стратегического партнера ЕВРОКОНТРОЛЬ в планировании воздушных потоков. Важно отметить, что между УВД «Азераэронавигация» и Европейской организацией по безопасности воздушной навигации действует соглашение о партнерстве в случае непредвиденных ситуаций в регионе. В этом случае AZANS исполнит роль по перенаправлению и координации потоков в случае закрытия воздушного пространства или ее части в регионах Ближнего Востока, Центральной Азии, Южной Азии.

- На сегодня AZANS реализовал достаточно масштабные планы, потребовавшие невероятных усилий и энергии. Расскажите о некоторых из них.

- Для AZANS последние десятилетия стали периодом широкомасштабной модернизации и реализации крупных проектов для безопасного управления растущим объемом воздушного движения. Так, в прошлое ушло устаревшее оборудование и некачественная связь. Современная техника способна автоматически рассчитывать процессы всех ситуаций в небе.

Новые проекты были обусловлены увеличением авиаперевозок и спросом на аэронавигационные услуги со стороны иностранных авиакомпаний, а также выполнением требований Глобального Аэронавигационного Плана ИКАО.

Среди реализованных знаковых проектов можно обозначить, к примеру, открытие прямого воздушного коридора, соединяющего воздушное пространство Нахчыванской Автономной Республики и Турции (Нахчыван – Игдыр), введение его в международный каталог маршрутов ИКАО. Этот коридор - прямая воздушная связь между Нахчываном и Европой.

Хотелось бы отметить и развитие сегмента беспилотной авиации, основанное на современных технических решениях в области авиационной навигации. Так, между AZAL и компанией Ehang Intelligent Equipment действует соглашение о создании в Международном аэропорту Гейдар Алиев единого Центра по контролю гражданских беспилотных аппаратов (дронов) при УВД «Азераэронавигация». Тут же отмечу, что одной из ключевых возможностей повышения качества предоставляемых услуг стало внедрение совместно с ИАТА трехуровневой системы управления безопасностью полетов в воздушном пространстве Азербайджана.

Выше я рассказал о реализации масштабного и ответственного проекта – открытии ASEC, благодаря которому страна играет роль стратегического партнера ЕВРОКОНТРОЛЯ и азиатского Центра планирования потоков. Азербайджан стал связующим узлом для воздушных потоков из Азии в Европу и обратно.

Также следует отметить, что буквально на днях AZAL внедрил систему передачи цифровых данных Земля-Воздух ATC Data Link на базе УВД «Азераэронавигация». Наша служба - первая организация в регионе, начавшая цифровое вещание с использованием современных технологий в области связи между пилотом и диспетчером, а также передачи метеорологических и аэронавигационных данных.

Другой важный реализованный проект - недавняя установка в Международном аэропорту в Физули наземного радионавигационного оборудования VOR/DME и передача первых радиопозывных сигналов в небе над Карабахом. Это радионавигационная система, рекомендованная ИКАО в качестве международной системы навигации. Отмечу, что первыми радиопозывные сигналы приняли самолеты AZAL.

Дальнейшие планы AZAL по аэронавигации еще более впечатляющие.

Перед AZANS-ом поставлены стратегические цели развития в области цифровизации аэронавигационного обеспечения. Это, конечно, и применение искусственного интеллекта в УВД, а также современных радиолокационных и навигационных комплексов в плане надежности, и развитие программного обеспечения по обработке целей, и автоматизация управления для работы без участия человека и многое другое.

«Азераэронавигация» внедряет новейшие цифровые разработки, которые применяются в области авиации для предоставления качественного обслуживания воздушных судов.

- В чем кроется главный секрет успешной деятельности AZANS?

- Как и во всех других сферах гражданской авиации – главное это люди. Сама по себе техника в системе аэронавигации вещь, бесспорно, необходимая, жизненно-важная, однако дирижируют ею люди. В условиях часа «пик» в воздушном пространстве важно, чтобы действия всех в аэронавигационной цепочке были строго согласованы.

Основную часть персонала УВД «Азераэронавигация», включающий в себя диспетчеров УВД, инженерно-технический состав, авиационных метеорологов и специалистов по обеспечению аэронавигационной информацией, составляют выпускники Национальной Академии Авиации (НАА).

AZANS на постоянной основе поддерживает профессионализм и компетентность своих сотрудников, направляя их на тренинги в ведущие европейские институты и центры по подготовке и обучению специалистов аэронавигации. В зарубежных вузах они получают в совокупности профессиональные знания и навыки, необходимые для успешной деятельности.

- 2020 год начался с борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией, приостановкой полетов. Насколько тяжелым ударом стал COVID-19 для аэронавигационной сферы страны?

- Сегодня авиационное сообщество продолжает переживать самые неблагоприятные дни в истории гражданской авиации. Столь необходимые меры, предпринятые странами в связи с распространением COVID-19, нанесли сокрушительный удар, в первую очередь, по авиакомпаниям и гражданской авиации в целом. Авиакомпании испытывают трудности, в связи с этим, предпринятые правительством шаги в целях смягчения усугубляющегося положения перевозчиков, очень важны. Мы обязаны найти объективную возможность достойно и профессионально выйти из непростой кризисной ситуации.

Мы осознаем, что сложившиеся обстоятельства – это глобальная проблема, поэтому стоит благоразумно отнестись к возникшей ситуации. Сегодня, как никогда раньше, важно быть солидарными в нашем общем деле гражданской авиации, быть готовыми оказать помощь и отнестись с чуткостью к проблемам друг друга.

Несмотря на пандемийные ограничения, аэронавигация продолжала обеспечивать полеты гражданской авиации. Полеты в воздушном пространстве и аэропортах Азербайджана не прекращались ни на день. Страна продолжает играть роль авиационного транспортно-логистического центра в региональном масштабе.

К сожалению, на фоне распространившейся в мире коронавирусной инфекции, нам пришлось перенести сроки проведения в Баку Всемирного саммита аэронавигации «Global ATM Summit 2020» CANSO.

В 2018 году на генеральном собрании CANSO в Бангкоке кандидатура Баку была выбрана для проведения саммита в июне 2020 года. Единогласное избрание столицы Азербайджана – стало ярким показателем международного авторитета нашей страны со стороны мирового аэронавигационного сообщества.

CANSO, членом которого Азербайджан является с 2005 года, объединяет непосредственно операторов и провайдеров аэронавигационных услуг. Организация играет важную роль для мирового аэронавигационного сообщества.

Мы надеемся, что в 2022 году проведем мероприятие CANSO на очень высоком уровне, познакомим коллег с красотой нашей страны, гостеприимностью азербайджанского народа и покажем успешное развитие национальной аэронавигации.

- Какие шаги предпринимаются по созданию аэронавигации в освобожденном Карабахе?

- В результате 44-дневной войны под руководством Президента страны, Верховного главнокомандующего господина Ильхама Алиева азербайджанский народ одержал великую Победу. Во время войны «Азераэронавигация» продолжала выполнять свою главную функцию – обеспечивать безопасность полетов.

Воздушное пространство Азербайджана над оккупированными территориями в течение трех десятилетий было закрыто для международных и внутренних полетов. За это время вся инфраструктура гражданской авиации на этой территории была разрушена и приведена в упадок. Сегодня на плечи «Азераэронавигации» ложится ответственная задача восстановления аэронавигационного обеспечения в освобожденном Карабахе в соответствии с самыми строгими международными стандартами. Мы вновь открываем небо над освобожденными территориями для международной гражданской авиации. Считаю, что мы реализуем устойчивую и надежную систему аэронавигационного обслуживания на этой территории. Наш многолетний и практический опыт работы позволяет решать все поставленные руководством страны задачи.

А задачи перед AZANS в небе над Карабахом стоят очень серьезные и обширные. Наши специалисты заняты реализацией масштабных инфраструктурных проектов по внедрению аэронавигационной системы, прохождению сертификации согласно требованиям ИКАО и ЕВРОКОНТРОЛЯ, разработке международных воздушных трасс и публикации соответствующих аэронавигационных данных в международных авиационных базах.

Вышеперечисленное - важные первоначальные шаги, необходимые для развития авиационной транспортной сети на освобожденных территориях.

Напомню, что в связи с поручением главы государства, в Карабахе ведется строительство трех международных аэропортов – в Физули, Зангилане и Лачине. Удачное географическое положение новых аэропортов предоставляют стране широкие возможности для раскрытия потенциала международной транспортной логистики и туризма.

На текущий момент, согласно поручению Президента Ильхама Алиева, ведется активное внедрение радиотехнического оборудования аэронавигационного обеспечения полетов, первичной и вторичной радиолокационных систем для наблюдения за гражданскими воздушными судами в небе над всей территорией. В соответствии со стандартами ИКАО завершены строительство Вышки УВД, установка аэронавигационного оборудования и авиационных метеорологических систем для обеспечения безопасности полетов в международном аэропорту в Физули.

Следующим этапом деятельности «Азераэронавигации» в освобожденном Карабахе станет строительство и введение навигационных систем в аэропортах в Зангилане и Лачыне.

Мы испытываем чувство большой гордости, участвуя в Программе Развития освобожденных территорий посредством перечисленных выше планов и проектов. В скором будущем намерены привлекать к освоению престижных авиационных профессий и обучению население, возвращающееся на места исторического проживания. Это также числится в списке наших приоритетных направлений в ближайшее время.

- Хотелось бы завершить наше интервью Вашими пожеланиями...

25 лет – серьезный рубеж в жизни организации, возраст полный стремлений и решимости. За плечами AZANS в его 25 лет – значительный опыт, освоение и внедрение современных технологий и методов работы.

Желаю всей дружной команде «Азераэронавигации» новых свершений, процветания и реализации поставленных задач, воплощения самых смелых идей, которые открывают блестящие перспективы.

- Спасибо за интервью!

С достижениями и успехами «Азераэронавигации» можно ознакомиться в видеоролике по ссылке https://youtu.be/FEDNnwzEc7k

Джахангир Аскеров: «AZANS – гарант безопасности воздушного движения» (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Джахангир Аскеров: «AZANS – гарант безопасности воздушного движения» (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Джахангир Аскеров: «AZANS – гарант безопасности воздушного движения» (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Джахангир Аскеров: «AZANS – гарант безопасности воздушного движения» (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Джахангир Аскеров: «AZANS – гарант безопасности воздушного движения» (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Джахангир Аскеров: «AZANS – гарант безопасности воздушного движения» (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Джахангир Аскеров: «AZANS – гарант безопасности воздушного движения» (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Джахангир Аскеров: «AZANS – гарант безопасности воздушного движения» (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Джахангир Аскеров: «AZANS – гарант безопасности воздушного движения» (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Джахангир Аскеров: «AZANS – гарант безопасности воздушного движения» (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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