Беларусь, Россия и Казахстан подпишут меморандум, направленный на развитие транспортно-логистической системы ЕАЭС

Главы железных дорог Беларуси, России и Казахстана подпишут меморандум о содействии устойчивому развитию транзитного потенциала и экологической безопасности ж/д транспорта государств - членов Евразийского экономического союза, передает Trend со ссылкой на пресс-центр БЖД (Белорусские железные дороги).

Делегация БЖД во главе с начальником Белорусской железной дороги Владимиром Морозовым примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 19-20 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

Сообщается, что во время мероприятия планируется подписание меморандума. Его положения направлены на развитие транспортно-логистической системы ЕАЭС, увеличение доли железных дорог государств - членов союза на глобальном рынке транспортно-логистических услуг, развитие евразийского интеграционного процесса и укрепление экономических связей между тремя странами.

Также большое внимание уделено повышению конкурентоспособности контейнерных перевозок по евразийским транзитным ж/д маршрутам, в том числе в сообщении Китай - Европа - Китай, благодаря эффективному функционированию Объединенной транспортно-логистической компании (АО "ОТЛК ЕРА").

ОТЛК ЕРА является важным интеграционным проектом в сфере железнодорожного транспорта в ЕАЭС. Главная цель компании - стабильный рост перевозок организованными контейнерными поездами между Китаем и Европой транзитом по железным дорогам Беларуси, России и Казахстана.

По итогам 2020 года в ОТЛК ЕРА более чем в 11 раз увеличены перевозки грузов железнодорожным транспортом в сообщении Китай - Европа - Китай по сравнению с 2015 годом - с 47,6 тыс. до 546,9 тыс. контейнеров в ДФЭ (в двадцатифутовом эквиваленте).

Также в Кыргызстане запланированы встречи начальника БЖД с руководителями железных дорог России, Казахстана и Кыргызстана по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта.