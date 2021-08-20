Еще 16 граждан Грузии будут эвакуированы из Афганистана

БАКУ /Trend/ - Еще 16 граждан Грузии сегодня должны вернуться на родину из Афганистана, сообщил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвциашвили.

Об сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, из Кабула граждане Грузии будут доставлены в Дубай, а после – в Тбилиси.

«В Кабуле оставались 16 грузин. Сегодня утром был осуществлен их безопасный перевод на военную базу НАТО. Сейчас процесс эвакуации продолжается – они садятся в самолет, выполнение рейса обеспечивают британцы», – сказал Хвциашвили.

Ранее при помощи Германии из Кабула были эвакуированы два гражданина Грузии, работавшие в британской компании. Еще шесть граждан Грузии, сотрудники одной из американских фирм, вернулись в Тбилиси из Кабула спецрейсом, выполненным Венгрией.

В Афганистане продолжается эвакуация иностранных граждан в связи с тем, что 15 августа Кабул был взят силами террористической организации «Талибан». Сейчас воздушное пространство Кабула открыто только для военных, гражданские рейсы не выполняются.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)