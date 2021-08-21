Казахстан и Кыргызстан создадут совместные индустриальные торгово-логистические комплексы

Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов и заместитель председателя кабинета министров-министр экономики и финансов Кыргызстана подписали Концепцию создания и функционирования совместных индустриальных торгово-логистических комплексов (ИТЛК) на границе двух стран, передает Trend со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Казахстана.

Договоренность по созданию новых индустриально-логистических хабов была достигнута по итогам взаимных визитов глав государств и заседания казахстанско-кыргызского Межправительственного совета, состоявшегося в начале апреля этого года.

Центры трансграничного сотрудничества рассматриваются как новая точка роста для увеличения взаимной торговли и двусторонних проектов в реальном секторе экономик двух стран.

На территории центров будут созданы максимально благоприятные условия для привлечения местного и иностранного бизнеса, развития совместных производств путем предоставления преференций для инвесторов.

На первом этапе казахстанская сторона рассматривает территорию пунктов пропуска, расположенных между Жамбылской областью Казахстана и Чуйской областью Кыргызстана.

«При этом казахстанская сторона имеет возможность расширить предполагаемую территорию, определенную под индустриально-логистический комплекс. Таким образом, планируется совершенствование работы действующего пункта пропуска «Карасу», модернизация прилегающей инфраструктуры и включение Центра в региональные товаропроводящие сети. Проект также входит в орбиту международного экономического коридора «Алматы – Бишкек», — говорится в сообщении министерства.

Приоритетами в деятельности ИТЛК являются:

- производственная кооперация, создание новых производств и рабочих мест;

- увеличение выпуска товаров народного потребления с высоким конкурентным преимуществом, включая пищевую и сельскохозяйственную продукцию;

- улучшение логистики и инфраструктуры;

- привлечение новых технологий;

- диверсификация сельскохозяйственного производства;

- создание условий по осуществлению взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления и субъектами сельскохозяйственного производства на основе государственно-частного партнерства;

- создание совместных предприятий по выпуску товаров народного потребления с внедрением новых технологий.

Создание совместных казахстанско-кыргызских индустриальных торгово-логистических комплексов позволит реализовать рентабельные экспортно ориентированные проекты и повысить конкурентоспособность отдельных отраслей экономики, в том числе за счет использования передовых технологий управления производством и продажами.

Создание ИТЛК даст возможность разместить производственные линии в экономически привлекательном регионе, обладающем значительными объемами сырья и развитой инфраструктурой. И в целом расширить доли рынка стран на глобальных рынках.

Включение ИТЛК в региональные товаропроводящие сети обеспечит заключение прямых договоров на поставку сырья и сбыт готовой продукции при одновременном снижении себестоимости готовой продукции. Наращиванию экспорта сельскохозяйственной продукции двух стран будет способствовать разработка на базе ИТЛК единых стандартов по технологии предпродажной подготовки и продаже товаров, а также установление партнерских отношений и сотрудничества с трейдерами и разными международными организациями.

Отмечается, что объем товарооборота между Казахстаном и Кыргызстаном по итогам 2020 года составил 796,2 млн долларов, из них экспорт РК в соседнюю страну - 562,6 млн долларов, а импорт – 233,6 млн долларов.