Аэропорт Ташкент-3 в Узбекистане возобновляет работу

БАКУ/Trend/-Аэропорт местных авиалиний Ташкент-3, который закрывался с 19 августа для обслуживания рейсов по эвакуации людей из Афганистана, с 31 августа возобновит работу, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Аэропорт местных авиалиний Ташкента (терминал Ташкент-3) возобновляет свою работу с 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airways.

Полёты будут выполняться согласно расписанию, говорится в сообщении.

Терминал временно закрывался с 19 августа для приема граждан других государств, эвакуируемых из Кабула (Афганистан).

Все эти дни местные рейсы осуществлялись из международного аэропорта Ташкента.

Накануне США и другие страны сообщили о завершении эвакуационной миссии в Афганистане