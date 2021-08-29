Армения будет включена в черный список агентства авиационной безопасности Евросоюза

Турция имеет обоснование, запрещающее полеты армянских самолетов через их воздушное пространство, а Армения не может запретить Турции использовать свое воздушное пространство. Об этом, как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, заявил бывший советник премьер-министра Армении, авиатор Акоп Чагарян.

«Турция всегда использовала воздушное пространство Армении, здесь нет ничего необычного. Все страны, являющиеся членами международной организации гражданской авиации, подписали соглашение о том, что они не будут мешать друг другу летать через воздушное пространство. В военных ситуациях какие-то исключения бывают.

Aвиационные власти Армении будут включены в черный список агентства авиационной безопасности Евросоюза, поэтому будет запрещен въезд в воздушное пространство как Европы, так и Турции, Израиля.

А Армения не может запретить Турции использовать свое воздушное пространство», - сказал он.

Акоп Чагарян отметил, что полеты армянских самолетов в Бейрут, Тель-Авив в Европу совершались по территории Турции, однако сейчас у Турции есть обоснование закрыть воздушное пространство, а у Армении нет.

Отметим, что со вчерашнего дня в интернете распространилась информация о том, что самолет Турции вылетел в Азербайджан через воздушное пространство Армении, в то время как до этого эти полеты совершались через воздушное пространство Грузии.