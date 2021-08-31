Турция почти на 60% увеличила экспорт автомобилей во Францию

БАКУ /Trend/ - Турция в январе – мае 2021 года увеличила экспорт автомобилей во Францию на 58,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,478 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В мае Турция увеличила экспорт автомобилей во Францию на 67,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 241,14 миллиона долларов.

Турция в январе - мае в целом увеличила экспорт автомобилей на 37,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,033 миллиарда долларов.

В мае Турция экспортировала автомобили на 1,881 миллиарда долларов, что на 56,5 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

За последние 12 месяцев (май 2020 - май 2021 годов) турецкий экспорт автомобилей составил 28,803 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)