Бюджетная авиакомпания Украины будет совершать рейсы в Гянджу

БАКУ /Trend/ - Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской бюджетной авиакомпании Bees Airline с первого октября 2021 года совершать регулярные рейсы в Азербайджан.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на госслужбу Украины, авиакомпания Bees Airline допущена к пассажирским авиаперевозкам по маршруту Одесса – Гянджа с частотой два раза в неделю.

Напомним, что авиакомпания «Международные авиалинии Украины» осуществляет пассажироперевозки по маршруту Киев – Баку – Киев два раза в неделю. Также два раза в неделю выполняет рейсы авиакомпания SkyUp по маршруту Львов – Баку – Львов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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