Бюджетная авиакомпания Украины будет совершать рейсы в Гянджу
БАКУ /Trend/ - Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской бюджетной авиакомпании Bees Airline с первого октября 2021 года совершать регулярные рейсы в Азербайджан.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на госслужбу Украины, авиакомпания Bees Airline допущена к пассажирским авиаперевозкам по маршруту Одесса – Гянджа с частотой два раза в неделю.
Напомним, что авиакомпания «Международные авиалинии Украины» осуществляет пассажироперевозки по маршруту Киев – Баку – Киев два раза в неделю. Также два раза в неделю выполняет рейсы авиакомпания SkyUp по маршруту Львов – Баку – Львов.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)
Twitter: agdzhaev
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского спортсмена, завоевавшего 11-ую золотую медаль на Летних Паралимпийских играх «Токио-2020» (ФОТО)
Еще 49 граждан льготных категорий в Азербайджане направлены в санатории и на лечебные курорты (ФОТО)
ОПЕК + должна бороться с неопределенностью, не подрывая при этом свои рыночные позиции – голландский эксперт
Масштаб разрушений на освобожденных территориях Азербайджана действительно шокирует – венгерский журналист
Компания AS Group Investment накануне годовщины Отечественной Войны подарила 3-х комнатную квартиру семье шехида (ФОТО)
Экспорт в Россию овощей и фруктов с повышенным содержанием пестицидов станет невозможен – АПБ Азербайджана
Проект закона «О платежных услугах и системах» представлен на рассмотрение в Кабмин Азербайджана – ЦБ
На обязательное non-life страхование в Азербайджане приходится порядка четверти всех страховых сборов