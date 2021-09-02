Французская компания отремонтировала очередную канатную дорогу в Грузии

БАКУ / Trend / -После капитального ремонта канатная дорога была официально открыта в городке Чиатура в Западной Грузии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, участвовавший в церемонии открытия канатной дороги, сообщил, что Грузия пригласила для выполнения работ французскую компанию Poma.

«С начала запуска канатной дороги прошло две недели, и ею уже воспользовались 20 000 посетителей. Это был вызов, проблема, которую мы решили, построив новую канатную дорогу стоимостью 55 миллионов лари ($17,7 млн)», – сказал Гарибашвили.

В холмистой Чиатуре канатная дорога – одно из основных средств передвижения, обслуживающее город с 50-х годов прошлого века. Примечательно, что это была первая пассажирская канатная дорога, построенная в Советском Союзе.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)