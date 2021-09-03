Казахстан возобновляет регулярные авиарейсы с Венгрией

БАКУ /Trend/ - 31 августа 2021 года на очередное заседание Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахста был вынесен вопрос возобновления регулярного авиасообщения между Казахстаном и Венгрией, передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Так, благодаря совместной работе Комитета гражданской авиации МИИР РК и Посольства РК в Венгрии, с 9 сентября 2021 года венгерский лоу-кост перевозчик «Wizz Air» планирует возобновить регулярные рейсы между городами Будапешт и Нур-Султан с частотой 1 рейс в неделю (четверг) на воздушном судне типа А320.

Дальнейшее увеличение рейсов в Венгрию будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений Межведомственной комиссии.

Отмечаем, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.