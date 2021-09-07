В Грузии названа дата возобновления работы общественного транспорта

БАКУ /Trend/ - Общественный транспорт в Грузии возобновит работу с 13 сентября, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Соответствующее решение принял Межведомственный координационный совет.

Напомним, что работа муниципального транспорта в крупных городах Грузии была приостановлена с 14 августа из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Ранее минздрав Грузии заявил, что поддержит возобновление работы общественного транспорта, чтобы учащиеся могли беспрепятственно подключиться к учебному процессу.

Занятия в школах и вузах Грузии традиционно начинаются 15 сентября, однако в нынешнем году они будут проходить онлайн до четвертого октября.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)