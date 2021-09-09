Польша поддержит Грузию в модернизации законодательства в области железнодорожного транспорта

Транспорт 9 сентября 2021 21:47 (UTC+04:00)
Польша поддержит Грузию в модернизации законодательства в области железнодорожного транспорта

БАКУ /Trend/ - Польша окажет поддержку в модернизации грузинского законодательства в области железнодорожного транспорта.

Об этом сообщили Trend в минэкономразвития, труда и технологий Польши.

Было отмечено, что польско-грузинское сотрудничество в железнодорожном секторе и деятельность вовлеченных компаний могут привести к запуску регулярных грузовых перевозок между двумя странами.

"Осуществляемое в настоящее время сотрудничество уже учитывает возможности, предлагаемые польской ширококолейной линией (LHS) и терминалами в Славкове", - добавили в министерстве.

Согласно информации, деятельность компаний группы PKP в рамках широко понимаемой концепции интермодальных соединений в Азии и Европе, включая Средний коридор, поддерживается администрацией правительств обеих стран.

"Это сотрудничество, несомненно, дополняется и укрепляется реализацией твиннинг-проектов (реализуемых польской стороной) под названием "Поддержка сближения правовых и институциональных рамок Грузии в области железнодорожного транспорта" с марта 2021 года", - сказали в ведомстве.

Было отмечено, что целями проекта являются модернизация законодательства в области железнодорожного транспорта и укрепление национального институционального потенциала Грузии.

"Это предложение Польши вызвало большой интерес Еврокомиссии и грузинской стороны. Проект рассчитан на 24 месяца", - сказали в ведомстве.

Согласно информации, поддержка Грузии в имплементации транспортного законодательства напрямую связана с подписанным в 2014 году Соглашением об ассоциации между ЕС и Грузией, которое обязывает страну постепенно адаптировать свое национальное законодательство к правовой системе ЕС.

"Мы уверены, что следующее заседание польско-грузинской межправительственной комиссии поспособствует реализации многих новых проектов", - сказали в министерстве.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @Mila61979356

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