В пяти городах Грузии возобновил работу общественный транспорт

БАКУ /Trend/ - Общественный транспорт в пяти крупных городах Грузии – Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди, возобновил работу после месячного перерыва, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на грузинские СМИ.

Решение о возобновлении движения транспорта было принято Межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии 7 сентября.

С утра пассажиров начали обслуживать метро, микроавтобусы и автобусы, а также канатные дороги.

Правила проезда остаются прежними – пассажиров не будут впускать в транспорт без защитных масок. Власти обещают строго контролировать соблюдение мер безопасности.

Общественный транспорт прекращал работать в Грузии уже четырежды за время пандемии. Сначала эта мера действовала с марта по май 2020 года. Властям также пришлось приостанавливать работу метро, автобусов и микроавтобусов с ноября 2020 по февраль текущего года, а затем и весной – с 3 по 13 мая.

На этот раз из-за резкого ухудшения эпидситуации работа муниципального транспорта в крупных городах была остановлена с 14 августа.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)