Пассажиропоток в аэропортах Грузии значительно вырос за год

БАКУ /Trend/ - Пассажиропоток в аэропортах Грузии в январе - августе 2021 года составил 1,3 миллиона человек, что на 85 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года и на 61,8 процента меньше, чем в январе - августе 2019 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное агентство гражданской авиации при министерстве экономики Грузии.

В январе - августе 2020 года пассажиропоток в аэропортах Грузии составил 752 138 человек, тогда как в аналогичном периоде 2019-го – 3,6 миллиона.



В январе - августе пассажиропоток в Тбилисском международном аэропорту составил 930 507 человек, что на 80,7 процента превышает показатель аналогичного периода 2020 года (514 814) и на 64,9 процента меньше, чем в январе - августе 2019-го (2,6 миллиона человек).



Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту в отчетный период составил 119 812 человек, что на 34,1 процента меньше показателя аналогичного периода 2020 года (181 994) и на 77,7 процента - января - августа 2019-го (538 200).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)