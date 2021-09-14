Идет подготовка к началу строительства новой станции бакинского метро (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Идет подготовка к началу строительства четвертой станции "фиолетовой" ветки метро, сообщил в ответ на запрос Trend во вторник глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

"Работы по подготовке к строительству станции с условным названием «В4» ускорены. Платформа этой станции тоже будет рассчитана на семь вагонов. На станции, наряду с эскалаторами, будут установлены и лифты. В ближайшее время общественность будет более подробно проинформирована об этом», - сказал он.

Напомним, что новая станция метро строится в Насиминском районе Баку, рядом со спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)