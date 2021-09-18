БАКУ /Trend/ - Посольство России в Туркменистане организовало очередной вывозной рейс в Москву, передает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

Из международного аэропорта Туркменабата рейсом S78536 авиакомпании «Сибирь» в российскую столицу вылетели 177 пассажиров.

Отмечается, что это был 21-й по счету вывозной рейс, организованный посольством РФ в Туркменистане с начала пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что 20 августа из Туркменабата в Москву вылетел рейс 8536 российской авиакомпании S7, организованный посольством России. Тогда в российскую столицу были доставлены 173 человека.

Напомним, что регулярное авиасообщение с Россией в Туркменистане было приостановлено в марте 2020 года.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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