Авиакомпаниям России разрешили запустить новые рейсы в Баку

БАКУ /Trend/ - Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) расширило перечень маршрутов в аэропорты Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на федеральное агентство, авиаперевозчик «Сибирь» допущен к выполнению рейсов из Тюмени в Баку с частотой семь раз в неделю.

Кроме того, авиаперевозчик Red Wings Airlines допущен к выполнению пассажироперевозок из Саратова, Нижнего Новгорода, Минеральных Вод, Уфы, Омска, Волгограда и Махачкалы в Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) с частотой один раз в неделю.

Кроме того, авиакомпания Nordwind Airlines допущена к выполнению авиарейсов из аэропорта Волгограда в Баку с частотой семь раз в неделю, а авиаперевозчик "Икар" - к выполнению рейсов по направлению Волгоград - Баку также с частотой семь раз в неделю.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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