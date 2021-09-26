В Великобритании выдадут 10 тыс. виз водителям, чтобы не допустить дефицита товаров

Транспорт 26 сентября 2021 02:46 (UTC+04:00)
В Великобритании выдадут 10 тыс. виз водителям, чтобы не допустить дефицита товаров

Британское правительство выдаст временные визы более 10 тыс. иностранным рабочим, чтобы не допустить дефицита товаров в британских магазинах и топлива на автозаправочных станциях. Об этом заявил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается, 5 тыс. виз будут выданы водителям большегрузных автомобилей, а еще 5,5 тыс. - рабочим на птицефабриках. Помимо этого, около 1 млн писем будут разосланы в ближайшие дни вышедшим на пенсию водителям фур с предложением снова сесть за руль. В качестве поощрения людям будет предложены более высокая зарплата и заранее оговоренный объем часов, которые они будут работать. Параллельно министерству образования будут перечислены £10 млн ($14 млн), чтобы обучить более 3 тыс. человек на права категории С, позволяющих управлять большегрузными автомобилями.

По оценкам Ассоциации автоперевозчиков королевства, в стране пустуют более 100 тыс. вакансий водителей большегрузных машин. Причины нехватки кадров связаны как с пандемией, так и с Brexit. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран ЕС, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах.

Вот уже несколько месяцев на проблему нехватки водителей фур жалуются представители торговых сетей, которые предупреждают, что если не принять срочных мер, то полки в магазинах к Рождеству будут полупустыми. Британская ассоциация автоперевозчиков давно призвала правительство включить водителей из Евросоюза в список профессий, для которых может быть сделано исключение из более жестких миграционных правил, вступивших в силу после выхода страны из ЕС.

В четверг британская нефтяная корпорация BP закрыла ряд АЗС в Великобритании из-за проблем с поставками бензина, что вызвало ажиотажный спрос на него среди автовладельцев. В пятницу и в субботу на автозаправочных станциях отмечались большие очереди из автомобилей, а некоторые из-за рекордного спроса и вовсе остались без топлива.

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