Обнародован объем грузоперевозок между Азербайджаном и Казахстаном

Транспорт 8 октября 2021 14:18 (UTC+04:00)
Обнародован объем грузоперевозок между Азербайджаном и Казахстаном
Азербайджан нарастил объемы грузоперевозок с Туркменистаном
Азербайджан нарастил объемы грузоперевозок с Туркменистаном
Обнародован объем грузоперевозок между Азербайджаном и Казахстаном
Обнародован объем грузоперевозок между Азербайджаном и Казахстаном
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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