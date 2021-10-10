БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сформированы новые стандарты и подходы распределения "бланков разрешений".

Об этом сказал Trend заместитель генерального секретаря Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Кянан Гурбанов.

По его словам, в Азербайджане процесс распределения "бланков разрешений" будут контролировать не только государственные органы, но и перевозчики-предприниматели, входящие в состав ABADA. Процесс распределения "бланков разрешений" сформировало более прозрачную среду, новые стандарты, подходы.

"Для создания полностью прозрачной среды распределения бланков решения будут приниматься не только государственной стороной. Подписанный меморандум между нашей ассоциацией и министерством транспорта является основой установления прямой коммуникации в передаче инициатив и предложений", - сказал Гурбанов.

Он подчеркнул, что это решение с точки зрения защиты прав перевозчиков и индивидуальных предпринимателей является самым успешным документом.

"При распределении "бланков разрешений" мы детально проработали равные начала взаимоотношений между странами, статистические данные и экономические приоритеты для достижения необходимого и равного количества бланков в соответствии с потребностями местных перевозчиков. Мы, как ассоциация, принимая участие в международных комиссиях, говорим о потребностях местных перевозчиков и вовлекаем в процесс государство. За почти четыре месяца с момента достижения соглашения между ABADA и минтранспорта мы смогли обеспечить более прозрачную среду распределения, а также ряд новых механизмов", - подчеркнул Гурбанов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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