Президент Казахстана отметил важность возобновления авиасообщения с Индией

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил важность возобновления авиасообщения с Индией.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Акорды, данный вопрос обсуждался в ходе встречи Токаева с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром, прибывшим в Казахстан для участия в заседании Совета министров иностранных дел СВМДА.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития многоплановых казахстано-индийских отношений в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Приветствуя Субраманияма Джайшанкара, глава государства отметил важность участия Индии в сегодняшней министерской встрече СВМДА, выразил признательность руководству этой страны за поддержку казахстанских инициатив. Президент Казахстана также отметил важность восстановления авиасообщения между двумя государствами, что придаст импульс дальнейшему развитию казахстано-индийских отношений.