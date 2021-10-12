Российская авиакомпания запускает полеты в Узбекистан

БАКУ / Trend / - Российская авиакомпания Red Wings в ноябре 2021 года запустит новые рейсы из Ростова-на-Дону в Ташкент, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Для рейсов будут задействованы лайнеры Airbus 320, вмещающие по 180 пассажиров.

В Ташкент авиакомпания начнет летать с 15 ноября по понедельникам.

Ранее сообщалось о планах Red Wings запустить рейсы из Екатеринбурга в Самарканд, Бухару и Навои.

Окончательное решение о запуске полетов будет принято с оглядкой на эпидемиологическую обстановку.

В 2018 году Red Wings запустила авиаперевозки из Москвы в Наманган, Фергану и Навои.

(Автор: Фахри Вакилов, Редактор: Эльдар Пашаев)

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