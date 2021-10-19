Азербайджанский танкер «Кяльбаджар» отправился в первый рейс

БАКУ /Trend/ - Танкер «Кяльбаджар», принадлежащий флотилии ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO), будет эксплуатироваться во внешних водах.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на ASCO.

Как отмечается, танкер, загруженный дизельным топливом, уже отправился в свой первый рейс и движется в направлении турецкого порта Гебзе.

«Длина танкера нового поколения «Кяльбаджар» составляет 141 метр, ширина - 16,9 метра. Танкер грузоподъемностью 7800 тонн оснащен оборудованием ведущих мировых компаний. Экипаж состоит из 15 человек», - говорится в сообщении ASCO.

Отметим, что задачами ASCO являются обеспечение непрерывного движения международных грузов и внесение вклада в стратегию регионального транспортного узла Азербайджана, а также способствование сохранению передовых позиций в бассейне Каспийского моря и расширению операций за пределами Каспия.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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