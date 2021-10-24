Российская компания реализует в Баку проект микромобильного транспорта

БАКУ /Trend/ - Российская компания "Сибирь" реализует в Баку проект микромобильного транспорта.

Об этом сказал Trend директор компании "Сибирь", представитель агентства стратегических инициатив по направлению городского развития Рамил Алиев.

По его словам, мэрия города Баку уже выделила компание "Сибирь" территорию, где она сможет разместить свои пункты проката электросамокатов.

"Мы заметили, что люди начинают активно пользоваться этим видом транспорта для перемещения из точки А в точку Б. После реализации нами этого проекта жители столицы смогут взять на прокат самокат и, добравшись до нужной точки, оставить его там", - сказал Алиев.

Директор компании "Сибирь" подчеркнул, что реализация этого проекта приведет к сокращению пробок в Баку, а также увеличению числа чистого транспорта.

"Мы уже провели переговоры с представителями мэрии города Баку, ознакомились с планом развития города на ближайшие 20 лет. В рамках этого плана планируется построить кольцевую дорогу по бульвару и в центре Баку. Кольцевая дорога будет иметь велодорожку", - подчеркнул Рамил Алиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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