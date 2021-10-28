Названы объемы импорта электромобилей в Узбекистан

Узбекистан в сентябре импортировал электромобилей на сумму 1,3 миллиона долларов США, сообщает Trend со ссылкой на ИА «Дунё».

В прошлом месяце в страну из-за рубежа было ввезено 57 электромобилей, что на 12 меньше по сравнению с августом.

Напомним, с января по август в Узбекистан из 9 зарубежных стран был импортирован 501 электромобиль стоимостью 9,2 миллиона долларов. Больше всего в нашу страну было ввезено электромобилей из Китая (443), значительно меньше из Турции (24), Литвы (13), Германии (7), США (6), Южной Кореи (5). Кроме того, по одному импортировано из Испании, России и Гонконга.