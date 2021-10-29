Азербайджан и Кыргызстан планируют подписать соглашения в сфере транспорта - посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Кыргызстан планируют подписать межправительственные соглашения в сфере транспорта.

Об этом сообщил Trend посол Кыргызстана в Баку Кайрат Осмоналиев.

По его словам, в ходе видеоконференции между представителями министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана и министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана были обсуждены проекты межправительственных соглашений о международном автомобильном и воздушном сообщении, возобновлении авиарейса Баку - Бишкек, включая и другие направления, а также вопросы развития сотрудничества в сфере транспортных коммуникаций.

"Кроме того, мы обсудили вопросы увеличения квоты на бланки разрешений на двусторонние транзитные перевозки автотранспортом, обмен опытом с азербайджанской стороной в сфере Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ)", - сказал Осмоналиев.

По словам дипломата, подобный механизм оперативного взаимодействия планируется организовать и между другими заинтересованными структурами Азербайджана и Кыргызстана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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