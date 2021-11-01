Air Astana возобновляет реализацию прямых рейсов Алматы-Баку

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Air Astana возобновляет реализацию прямых рейсов из Алматы в Баку, передает в понедельник Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Полеты будут выполняться с 7 ноября два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Вылетающим в Баку гражданам Казахстана, а также другим пассажирам, не являющимся резидентами Азербайджана, необходимо иметь при посадке паспорт вакцинации, а также справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, который был сдан в течение 72 часов до вылета. Детям и подросткам в возрасте от года до 18 лет необходимо предоставить только справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19.

Гражданам Азербайджана, сотрудникам дипмиссий и членам их семей, другим категориям граждан, вылетающим в Баку, достаточно иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-теста, который был сдан в течение 72 часов до вылета.

Невакцинированные пассажиры по прилете в Казахстан должны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, полученным в течение трех суток до прибытия.