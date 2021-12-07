C запуском Зангезурского коридора ожидается рост потока грузов в Бакинском порту - Талех Зиядов

БАКУ /Trend/ - C запуском Зангезурского коридора ожидается рост потока грузов в Бакинском порту.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник журналистам генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов.

«Еще в советское время это был основной коридор и логистический хаб для перевалки грузов нашего региона. Его возможности на тот период составляли 3 млн тонн в год. Мы ожидаем роста потока грузов в Бакинском порту с запуском Зангезурского коридора. Ведется работа по подготовке порта к ближайшему росту объема перевалки грузов. Также мы считаем, что налаживание связей с портами соседних стран делает нас региональным игроком. Сегодня мы являемся хабом для ряда стран в транзите грузов», - сказал он.

(Автор: Садраддин Агджаев)