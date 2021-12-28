Российская авиакомпания будет летать еще в один аэропорт Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания Nordwind начинает продажу билетов на новый рейс по маршруту Москва - Габала - Москва.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на авиакомпанию, рейсы будут выполняться с 16 января 2022 года один раз в неделю - по воскресеньям.

"Время вылета из Москвы в Габалу - 00:10 (GMT +3), прибытие - в 04:10 (GMT +4). Вылет из Габалы запланирован на 05:20, а прибытие в Москву - на 07:25", - говорится в сообщении авиакомпании.

Рейсы будет выполнять комфортабельный Boeing 737-800 на 189 пассажирских мест.

Напомним, что авиакомпания Nordwind также выполняет рейсы по направлениям Санкт-Петербург - Баку (по пятницам), Владикавказ - Баку (по субботам), Воронеж - Баку (по пятницам), Минеральные Воды - Баку (по пятницам), Ростов-на-Дону - Баку (по средам и воскресеньям).

Кроме того, по средам выполняются рейсы по направлениям Казань - Баку, Нижний Новгород - Баку, по вторникам и пятницам - Краснодар - Баку, по вторникам - Самара - Баку, по четвергам - Сочи - Баку, по пятницам - Уфа - Баку.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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