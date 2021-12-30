Из Китая в Азербайджан прибыл очередной контейнерный блок-поезд

БАКУ /Trend/ - Из Китая в Азербайджан прибыл блок-поезд, состоящий из пятидесяти 40-футовых контейнеров каждый.

Как сообщили в четверг Trend в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО "ADY Container", шестого декабря 2021 года в Азербайджан были отправлены грузы различного назначения.

"В связи с ухудшением погодных условий доставка контейнеров из порта Актау (Казахстан) в Баку задержалась на несколько дней и они прибыли в страну назначения 29 декабря", - сказали в ООО.

Также было отмечено, что контейнеры были доставлены в Баку фидерным судном "Гарадаг", принадлежащим флотилии Каспийского морского пароходства.

В рамках соглашения, достигнутого между министерством экономики Азербайджана и китайской Xian Free Trade Port Construction and Operation Co, в течение 2022 года будут осуществляться регулярные контейнерные перевозки из Китая в Азербайджан, Грузию и Турцию.

Отметим, что сотрудничество Азербайджана с китайскими компаниями обрело более широкий размах после соглашения о стратегическом сотрудничестве в транспортно-транзитной сфере, достигнутого в апреле 2019 года в Пекине с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

(Автор: Садраддин Агджаев)

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