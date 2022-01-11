"Азербайджанские авиалинии" выполнили ранее отложенные рейсы Баку-Нахчыван
БАКУ /Trend/ - "Азербайджанские авиалинии" выполнили ранее отложенные рейсы из Баку в Нахчыван и в обратном направлении.
Как сообщили во вторник Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев, самолеты из Нахчывана совершили посадку в Баку в 16:18 и 16:44 (GMT +4).
"Из Баку в Нахчыван самолеты вылетели в 13:30 и 14:30, а в обратном направлении - в 15:25 и 15:52", - сказали в аэропорту.
Напомним, что рейсы были отложены в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный туман).
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
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