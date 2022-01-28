Туркменистан предложил включить свой крупный порт на Каспии в транспортный коридор "Север-Юг"

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил включить порт Туркменбаши в структуру международного транспортного коридора "Север-Юг", сообщает Trend со ссылкой на информационное агентство Orient.

Глава государства сделал это заявление во время первого саммита Индия-Центральная Азия, который состоялся накануне в видеоформате.

Бердымухамедов заявил, что Туркменистан обеспечивает кратчайший путь для стран Центральной Азии к Персидскому заливу и далее - к индийским портам.

Глава Туркменского государства также высказался об актуальности создания совместной рабочей группы, деятельность которой позволит решать проблемы беспрепятственного передвижения товаров между государствами Центральной Азии и Индией.

Кроме того, сообщается, что официальное присоединение Индии к соглашению о транспортном коридоре Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман-Катар предоставляет дополнительные перспективы для всех участников данного проекта.

По итогам саммита была принята Делийская декларация.

Индия и страны Центральной Азии - участницы Международного транспортного коридора "Север-Юг", а также Ашхабадского международного соглашения о транспортном и транзитном коридоре призвали другие государства Центральноазиатского региона рассмотреть возможность присоединения к этим инициативам в области установления соединений.