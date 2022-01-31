AZAL начнет полеты из Баку в Санкт-Петербург

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» возобновляет в марте выполнение перелетов между Баку и Санкт-Петербургом, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Начиная с 17 марта авиаперевозчик будет осуществлять полеты по направлению Баку-Санкт-Петербург-Баку два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Россию, рекомендуется изучить правила и ограничения, действующие при въезде в эту страну. С правилами въезда в страну в период пандемии можно ознакомиться на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-russia.

С информацией о правилах въезда в Азербайджан можно ознакомиться по ссылке https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan. При вылете из Санкт-Петербурга в Баку следует пройти тестирование на COVID-19.

На справке об отрицательном результате ПЦР-теста желательно наличие QR-кода, подтверждающего его подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту. Пассажирам следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 72 часов до вылета рейса.