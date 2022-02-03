Азербайджан и Россия обсудили вопросы своевременного решения проблем при международных грузоперевозках

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия обсудили вопросы своевременного и оперативного решения проблем, возникающих при международных грузоперевозках, сообщили в четверг Trend в азербайджанском министерстве цифрового развития и транспорта.

По данным ведомства, заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Хумматов в ходе видеоконференции обсудил с заместителем министра транспорта России Дмитрием Зверевым вопросы грузоперевозок автомобильным, морским, железнодорожным и воздушным транспортом, а также цифровизацию и упрощение пограничных процедур.

"Стороны договорились рассмотреть существующие проблемы для дальнейшего их решения и совместного проведения соответствующих работ. Также был подчеркнут высокий уровень совместного сотрудничества в рамках международных транспортных коридоров, участниками которых являются наши страны, важность продолжения развития отношений как в двустороннем, так и в многостороннем формате", - сказали в министерстве.

По итогам онлайн-встречи между сторонами под подписан соответствующий протокол.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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