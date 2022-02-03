В Армении назвали нового оператора железной дороги с Азербайджаном
БАКУ/Trend/ - Вице-премьер Армении заявил, что новым оператором железной дороги с Азербайджаном будет "дочка" РЖД, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
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