Казахстанские авиакомпании значительно нарастили пассажироперевозки в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - По итогам 2021 года число перевезенных пассажиров казахстанскими авиакомпаниями увеличилось на 71% в сравнении с 2020 годом и составило 9,4 млн. чел. (2020 год – 5,5 млн. чел.), передает Trend со ссылкой на Комитет гражданской авиации Казахстана.

При этом также наблюдается рост со значением показателя допандемийного 2019 года (2019 год – 8,6 млн. чел.).

Увеличение составило 10%. В 2021 году отечественными авиакомпаниями на внутренних линиях перевезено 7,6 млн. чел. (2020 – 4,6 млн. чел., 2019 – 4,6 млн. чел.), на международных линиях – 1,8 млн. человек (2020 – 0,8 млн. чел., 2019 – 3,3 млн. чел.).

Пассажиропоток Air Astana увеличился на 59%, перевезено порядка 3,6 млн. пассажиров; FlyArystan вырос на 109%, что составил порядка 3,1 млн. пассажиров; SCAT вырос на 62% - перевезено порядка 2,1 млн. пассажиров.

Количество обслуженных пассажиров в аэропортах составило 17,4 млн. чел., что на 63% больше значения прошлого года (2020 год – 10,7 млн. чел., 2019 – 17,7 млн. чел.).

С момента восстановления авиарейсов маршрутная сеть внутренних перевозок увеличилось на 12 маршрутов. На сегодняшний день внутренние авиарейсы выполняются по 57 маршрутам с частотой 605 рейсов в неделю.

Международные рейсы возобновлены с 25-ю странами (Турция, ОАЭ, Узбекистан, РФ, Грузия, Кыргызстан, Беларусь, Украина, Германия, Таджикистан, Южная Корея, Нидерланды, Польша, Армения, Великобритания, Венгрия, Мальдивы, Таиланд, Азербайджан, Катар, Кувейт, Шри-Ланка, Саудовская Аравия, Индия, Вьетнам) по 79 маршрутам с частотой 260 рейсов в неделю