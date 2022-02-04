Азербайджан и Иран создадут коридор Персидский залив — Черное море

БАКУ/Trend/ - Переговоры о заключении «Соглашения о коридоре Персидский залив — Черное море» продолжаются. Как сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.

«Переговоры о заключении «Соглашения о коридоре Персидский залив — Черное море» между Ираном, Азербайджаном, Грузией, Болгарией и другими участниками продолжаются. Шестой раунд переговоров планируется провести в Софии между апрелем и маем и тогда текст соглашения будет готов для подписания», - сказал он.

По словам Сафари, идет неформальная подготовка с послами стран-участниц соглашения в Тегеране и других соответствующих столицах, так что, вскоре появится важный транспортный коридор с различными маршрутами для облегчения торговли между странами региона и внешним миром.