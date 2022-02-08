Туркменистан использует инвестиции в инфраструктуру для решения транспортных проблем
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Важно предоставить полную информацию о без вести пропавших в ходе первой Карабахской войны - Госдеп США
Баку и Таллинн имеют хороший потенциал для продолжения развития сотрудничества - Президент Эстонии (ФОТО)
Перед новым правительством стоит задача по полному восстановлению экономического потенциала страны - Токаев
НАТО продолжает тесный политический диалог с Грузией как с ближайшим и давним партнером - спецпредставитель генсека (Эксклюзив)
Макрон проинформировал Путина о встрече в видеоформате с Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
Госорганам Азербайджана поручено обеспечение рационального использования водных ресурсов бассейна реки Кура
Даже Франция смирилась с новыми реалиями в регионе, созданными Президентом Ильхамом Алиевым - Эмин Алиев в эфире "Итоги недели" на CBC (ВИДЕО)
В результате успешной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, сегодня существует сильный Азербайджан, и Армения должна принять реалии - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)
В Доме офицеров в Баку прошла презентация проекта, посвященного Национальному герою Мубаризу Ибрагимову (ФОТО)
В Азербайджане повышены зарплаты военнослужащих, не являющихся сотрудниками военной прокуратуры - Указ
Создан Организационный комитет в связи с 74-м Международным конгрессом астронавтики, который пройдет в следующем году в Баку - Распоряжение
В азербайджанской армии проводятся занятия нового учебного периода с артиллерийскими подразделениями (ВИДЕО)
Названо число заявок, поступивших по проекту развития предпринимательства в сельской местности в Азербайджане