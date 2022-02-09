Казахстан значительно нарастил экспорт автомобилей

БАКУ /Trend/ - По итогам 10 месяцев 2021 года из Казахстана были экспортированы 9 390 автомобилей, что на 74,9 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает в среду Trend со ссылкой на Статистический комитет Казахстана.

Экспорт по итогам октября составил 1 827 автомобилей, что в 2,7 раза больше, чем в октябре 2020 года и на 29 процентов больше, чем в сентябре 2021 года.

Отмечается, что производство легковых автомобилей по итогам 10 месяцев 2021 года составило 61 754 (рост на 19,2 процента), а импорт составил 82 382 автомобиля (рост в 2,4 раза).

В свою очередь производство в октябре составило 6 738 автомобилей, что означает сокращение на 31 процент относительно октября 2020 года и на 3,5 процента относительно сентября 2021 года. Импорт составил 7 210 автомобилей в октябре, что означает рост на 24,4 процента и 3,6 процента, соответственно.

Из этого объема 134 746 автомобилей были реализованы на внутреннем рынке, что также на 66,4 процента больше, чем в прошлом году.

Отмечается также, что сбыт на внутреннем рынке составил 12 121 автомобиль в октябре 2021 года, что меньше на 18,6 процента относительно октября 2020 года и на 7 процентов относительно сентября 2021 года.