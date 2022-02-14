На подлежащей восстановлению железной дороге Армения – Азербайджан начнутся исследования
БАКУ /Trend/ - Примерно через десять дней на двух участках железной дороги Армения – Азербайджан, которые подлежат восстановлению, специалисты приступят к исследованиям, и на их основе будет разработан проект.
Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал руководитель рабочей группы программы восстановления железной дороги Армения – Азербайджан, советник премьер-министра Армении Арташес Туманян.
По его словам, в работах также примут участие специалисты «Российских железных дорог».
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