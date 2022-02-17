В Азербайджане планируют наладить сборку автобусов İveco (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Сумгайытском химическом промышленном парке планируется наладить сборку автобусов IVECO и транспортных средств специального назначения, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Эти вопросы обсуждались на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с делегацией, возглавляемой директором Iveco Truck&Bus по Кавказу и Центральной Азии Романом Смирновым.

Стороны также обсудили вопрос создания сервисного центра в промпарке «Экономическая зона Аразской долины» и реализацию проектов по сборке грузовых автомобилей.

Джаббаров на встрече рассказал о созданном в Азербайджане благоприятном деловом и инвестиционном климате, экономическом потенциале освобожденных территорий, отметил наличие широкого спектра возможностей для бизнеса.

В свою очередь, Смирнов сообщил о деятельности Iveco Truck&Bus и ее инвестиционных планах, отметив, что компания заинтересована в реализации проектов в промышленных зонах и на освобожденных территориях Азербайджана.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)