В Баку доставлены новые автобусы большой вместимости (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку из Турции доставлены 50 пассажирских автобусов большой вместимости, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

По данным БТА, в соответствии с поручением главы государства за последние годы в столицу было доставлено более 1 000 автобусов.

В Баку доставлены 50 автобусов большой вместимости из 120, которые планируется приобрести. 23 февраля эти автобусы выйдут на линии в столице, говорится в сообщении.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)