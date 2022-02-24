AZAL изменил маршрут выполнения полета на рейсе Баку-Москва-Баку

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" изменила маршрут выполнения полета самолетов на пассажирском рейсе из Баку в Москву, передает Trend со ссылкой на AZAL.

"Данное решение связано с ограничением полетов гражданских самолетов в определенных зонах воздушного пространства России NOTAM. Авиакомпания будет выполнять рейс Баку-Москва-Баку через территорию Казахстана, что приведет к увеличению времени полета. Ориентировочное время полета составит 3 часа 20 минут", - говорится в сообщении авиакомпании.